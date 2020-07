Órgãos de Atherson seguiram para o Rio, Brasília, São Paulo e Salvador

A pedido da família, os órgãos de Atherson Shritkh foram retirados para doação na sexta-feira (10). O jovem sofreu grave acidente de moto e seguia internado na Santa Casa de Campo Grande, onde morreu na última quinta-feira (9).

Atherson doou coração, fígado, rins e córneas. O coração captado foi encaminhado para Brasília e o fígado do paciente foi levado para o Rio de Janeiro. O transporte dos órgãos e das equipes contou com o apoio da Força Aérea Brasileira (FAB). Já os rins, captados pela equipe de Urologia da Santa Casa, tiveram destinos diferentes: um foi para Salvador/BA e o outro para São Paulo, em voos comerciais. Além disto, as córneas doadas permaneceram no Banco de Olhos do hospital para análise e, posteriormente, serem transplantadas.

Agora, com a doação feita, restará a despedida do jovem que está marcada para iniciar as 8h deste sábado (11), n capela da Pax Nacional, no bairro Moreninha. O velório durará duas horas e respeitará as recomendações das autoridades de saúde, por causa da pandemia.

