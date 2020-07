Jovem que sofreu acidente nas moreninhas morre e seus órgãos serão doados

Após ficar oito dias internado, Atherson Shritkh Ferreira, 23 anos, faleceu nesta quinta-feira (9). A morte encefálica foi confirmada pela Santa Casa de Campo Grande, a família autorizou a doação de órgãos.

Atherson se acidentou de moto na primeira quarta-feira (1) de julho, após colidir com outra motocicleta no cruzamento da Rua Barreiras com a Rua Ipamerim no bairro Moreninhas II.

A vítima foi levada em estado grave para a Santa Casa, onde passou por procedimentos cirúrgicos e estava em coma até a data de ontem (9). Familiares e amigos chegaram a realizar campanhas de oração nas redes sociais pedindo pela melhora do paciente.

O último gesto que Atherson deixará no mundo é a doação de seus órgãos para pessoas que esperam por isso para continuarem suas vidas, a família autorizou o procedimento.

