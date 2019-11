Pai e filha ficam presos às ferragens em grave acidente

Um grave acidente na altura do quilômetro 33 da rodovia BR-267 aconteceu, no início da tarde desta quarta-feira (6), próximo a cidade de Bataguassu.

Segundo testemunhas, a condutora de HB-20, com placa de Bataguassu, seguia em direção a cidade, quando próximo a uma das entradas de acesso ao assentamento Santa Paula veio a colidir com um Ford/Belina, que teria cruzado a rodovia.

A condutora de HB-20 tentou desviar, mas acabou colidindo frontalmente com a Belina, rodando na pista e colidindo com a traseira de uma caminhonete, com placa de Santa Rita do Pardo, que saia da estrada de terra em direção a rodovia.

O HB-20 parou a metros do local da primeira colisão, ficando 2 pessoas presas nas ferragens. Ambos seriam pai e filha e foram encaminhados ao Pronto Socorro Municipal de Bataguassu, com ferimentos graves. Já as outras 3 pessoas que estavam nos outros 2 veículos, foram socorridos com ferimentos leves.

