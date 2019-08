Paulo Corrêa destaca importância de discutir prioridades para os próximos anos

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), deputado Paulo Corrêa, destacou a importância do Plano Plurianual (PPA) durante reunião realizada na quinta-feira (8), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

A reunião aconteceu com o intuito de apresentar e discutir propostas relativas ao PPA 2020-2023. “Viemos discutir essa importante ferramenta, que norteia a LDO [Lei de Diretrizes Orçamentárias] e a LOA [Lei Orçamentária Anual]. Para nós, isso significa muito. Todos nós, os 24 deputados da Assembleia, respeitamos muito essa ferramenta de gestão”, afirmou. Ele destacou a relevância da iniciativa do governo do Estado de discutir prioridades a serem definidas para o PPA. “Essa modalidade de consulta é uma grande novidade, que aproxima o governo da população”, considerou.

Antes de Campo Grande, foram realizadas reuniões em Aquidauana, Naviraí, São Gabriel do Oeste, Três Lagoas e Ponta Porã. O presidente da ALMS mencionou, como exemplo, benefícios do PPA a cidades de Mato Grosso do Sul. “Todos os municípios estão com ligação asfáltica. E isso foi definido através de PPA”, exemplificou, reforçando o instrumento de gestão desempenhado pelo Estado por meio do Plano Plurianual.

O PPA define as prioridades para o próximo quadriênio nas áreas de saúde, assistência social, emprego, segurança, educação, ciência, tecnologia e inovação, desenvolvimento econômico e infraestrutura. É, assim, importante e necessária ferramenta para o desenvolvimento criterioso do governo.

