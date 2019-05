Paulo Corrêa investe R$ 25 mil na PM

Joilson Francelino, com informações da assessoria

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), deputado Paulo Corrêa, entregou nesta sexta-feira (10), diversos materiais hospitalares ao Fundo de Assistência Feminina (FAF) da Polícia Militar, que totalizam R$ 25 mil, de emenda parlamentar.

Durante a entrega que contou com a presença do comandante-geral da PMMS, coronel Waldir Ribeiro Acosta, o parlamentar anunciou que, neste ano, vai destinar nova emenda para compra de outros materiais necessários ao atendimento de policiais, familiares e população em geral. “Me considero companheiro da PMMS e o FAF faz um atendimento muito especial aos PMs, aos familiares e essa entrega significa o meu respeito à Polícia Militar de Mato Grosso do Sul”, destacou.

Para coronel Waldir Acosta, a aquisição dos materiais através de emenda parlamentar é fundamental para ampliar o atendimento, já que a entidade é mantida somente com doações de seus associados. “Eu agradeço muito ao deputado Paulo Corrêa pela ajuda que ele tem nos dado. Receber esses materiais é muito importante, porque atende nós, os policiais que estão dioturnamente na rua atuando e por vezes precisam do apoio da corporação”, pontuou.

No total foram comprados com a emenda destinado pelo deputado Paulo Corrêa uma cama hospitalar, 21 cadeiras de rodas, 18 cadeiras de banho, 11 andadores, 31 botas imobilizadoras, 58 muletas, 5 colchões infláveis, 29 tipóias, 1 colchão, 3 faixas elásticas, 1 kit de bola cravo, 1 elástico extensor e 2 extensores elásticos.

FAF

Criado em 09 de novembro de 1985, Fundo de Assistência Feminina da PMMS é uma entidade civil de fins filantrópicos, com Estatuto devidamente registrado em cartório, caráter beneficente, educativo, prestando serviços no âmbito psicossocial, aos policiais militares, seus familiares e à comunidade. Dentre os vários atendimentos estão auxílio com material ortopédico, medicamentos de alto custo, cestas básicas, alimentação especial, educação, assistência nutricional, social, psicológica, auxílio funerário, enxovais de bebê, orientações e encaminhamentos a profissionais afins.

