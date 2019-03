Paulo Passos comandarÃ¡ entidade nacional do MP

Saiba Mais Brasil Paulo Passos autoriza Harfouche a integrar equipe de Bolsonaro

O procurador-geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, Paulo Cezar dos Passos, foi eleito nesta quarta-feira (27) como presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça.

A eleição aconteceu há pouco na sede do Ministério Público do Trabalho, em Brasília, e contou com a presença de todos os chefes de MP do país. Passos foi conduzido ao cargo por unanimidade.

Para o chefe do MP-MS, é uma honra representar seus colegas no Conselho. “É um fato inédito para o MP-MS, um procurador-geral presidir o Conselho Nacional. É uma representação importante, porque dialogamos com o Congresso Nacional, Tribunais Superiores e diversas entidades, é a representação no Ministério Público brasileiro “, disse ao JD1 Notícias logo após ser eleito.

A posse do novo presidente do Conselho Nacional acontecerá no dia 26 de abril, em Campo Grande.

