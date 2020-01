Pedágio da ponte sobre o rio Paraguai tem valores reajustados

Jônathas Padilha, com informações do MS News

A tarifa de pedágio da BR-262, no trecho da ponte sobre o Rio Paraguai, entre os municípios de Miranda e Corumbá, sofreram um reajuste de 2,89% nesta qaurta-feira (1º).

Os novos valores foram homologados pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Público (Agepan), na portaria nº 174 do Diário Oficial do Estado no início do dezembro do ano passado.

Ficou estabeleceido o valor de R$10,90 para a tarifa básica, carros de passeio. A partir desta tarifa básica, ficam definidos os valores para as outras categorias de veículos.

Os veículos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e os veículos dos estados estrangeiros e destinados às suas representações diplomáticas ficam isentos da cobrança de pedágio.

A homologação ocorre anualmente considerando a Demonstração de Cálculo apresentada pela Concessionária Porto Morrinho Ltda., conforme prevista no contrato de concessão.

Deixe seu Comentário

Leia Também