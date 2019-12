Tarifa de ônibus será de R$ 4,10 a partir de janeiro

O aumento na tarifa do transporte coletivo de Campo Grande foi oficializado na edição do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta sexta-feira (27). Agora a passagem custará ao passageiro R$ 4,10 nas linhas convencionais, já na executiva o valor será de R$ 4,90.

Com a publicação no Diário Oficial de hoje, os novos valores começam a ser praticados já no dia 1º de janeiro de 2020. De acordo com o Diogrande, o acréscimo na passagem de ônibus foi aprovado pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg) e pela Agência Municipal de Trânsito (Agetran).

As linhas convencionais terão descontos em datas especiais como dia do trabalho, das mães, dos pais, aniversário de Campo Grande, finados, Natal e ano novo. O valor será de R$ 1,65 nas linhas convencionais e será exclusiva para pagamento com cartão eletrônico recarregável.

Deixe seu Comentário

Leia Também