PGE publica classificação final do processo seletivo de estagiários

A classificação final dos habilitados no 3º Processo de Seleção de Estagiários que irão atuar na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE-MS), foi divulgada nesta segunda-feira (30) na edição nº 11.307 do Diário Oficial do Estado .

No processo seletivo que possui prazo de validade de 12 meses, podendo ser prorrogado uma única vez, foram abertas oportunidades para as áreas de Tecnologia da Informação, Financeira, Jornalismo e Jurídica.

Os habilitados no Processo de Seleção comporão o cadastro de reserva para posterior convocação, de acordo com a demanda e interesse da Administração. A convocação será por e-mail, tendo o interessado o prazo de 48 horas para manifestar interesse em firmar o Termo de Compromisso, sob pena de perder o direito à vaga.

A jornada do estágio será de 4 horas diárias, em turno a ser definido, com bolsa-auxílio de um salário mínimo e auxílio-transporte.

