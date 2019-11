Ponte que impulsionará Bioceânica será licitada em dezembro

A ponte sobre o Rio Paraguai que ligará Porto Murtinho à cidade paraguaia de Carmelo Peralta, vista como impulso para a Rota Bioceânica será licitada em dezembro. O anúncio foi feito nesta terça-feira (20) durante reunião da Comissão Mista, na sede da Itaipu Paraguai, em Hernandarias.

Para o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, que esteve na reunião, o projeto está avançando com as definições extremamente positivas das autoridades paraguaias que nos asseguram a viabilização da Rota Bioceânica.

A obra será custada pela Itaipu, está orçada em R$ 79 milhões e a empresa vencedora da licitação será anunciada na próxima reunião da comissão, marcada para 19 de março de 2020, em Campo Grande. O projeto técnico, econômico, socioambiental, engenharia e fiscalização será elaborado no prazo de oito meses, com previsão de licitação da ponte no final do próximo ano. O termo de referência definiu a edificação da travessia na altura do quilômetro 1.000 da Hidrovia do Paraguai, acima (sentindo Norte) das duas cidades.

A reunião da Comissão Mista durou cerca de 4h e discutiu outros pontos relevantes para avançar a implantação da Rota Bioceânica. Sobre a questão tributária que envolve a construção da ponte, existem ainda dúvidas, segundo o secretário Jaime Verruck, porém o governo paraguaio decidiu licitar a obra com todos os custos, cabendo a empresa vencedora negociar a redução dos impostos federais, estaduais e municipais.

O titular da Semagro participou da reunião acompanhado do assessor de Logística Lúcio Lagemann. Presentes ainda o diretor-presidente da Itaipu Brasil, general Luiz Felipe Kraemer Carbonell, vice-ministro paraguaio de Obras Públicas e Comunicações, Ignácio Gómez, e o engenheiro Pánfilo Benitez, responsável pela obra da ponte sobre o Rio Paraguai, além de representantes das áreas de migração e tributária do vizinho país.

