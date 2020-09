Portas fechadas: MP decide retorno das aulas presenciais

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP-MS) decide neste momento, em reunião com entidades de classe e representantes de órgãos públicos, se as aulas presenciais nas escolas da rede particular de ensino serão retomadas no próximo dia 10 de setembro.

Entre os representantes de órgãos públicos, o secretário Municipal de Saúde, José Mauro Filho, também participa da reunião que acontece a portas fechadas no prédio da Procuradoria-Geral do MP, no Parque dos Poderes.

O JD1 Notícias está no local e, ao final da reunião, as autoridades falarão sobre o que ficou definido.

Deixe seu Comentário

Leia Também