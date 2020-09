Ministério Público decide amanhã sobre retorno de aulas presenciais

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MP-MS) convocou uma reunião para esta quinta-feira (3), para decidir se as aulas presenciais na rede privada de ensino retornam no próximo dia 10 de setembro.

Suspensas desde março deste ano, por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a retomada das aulas presenciais é tema de diversas reuniões representantes de escolas e órgãos de classe, com a Secretaria de Saúde, Defensoria Pública entre outros.

A reunião de amanhã pode ser decisiva sob o comando da promotora de Justiça Vera Aparecida Cardoso Bogalho Frost Vieira que coordena o Grupo de Atuação Especial de Educação (GEDUC); participa também a promotora de Justiça Filomena Aparecida Depolito Fluminhan, coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Defesa da Saúde (GAEDS).

Deixe seu Comentário

Leia Também