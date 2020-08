PL dá liberdade para pais decidirem se filhos voltam às aulas presenciais

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Um projeto apresentado na Câmara Municipal pelo vereador Epaminondas Vicente, Papy (SD) dá autonomia aos pais para decidir sobre o retorno dos filhos às aulas presenciais, na rede privada de ensino, mesmo se as atividades voltarem com a permissão do poder público e de autoridades.

O objetivo da proposta é que os pais possam decidir se mandam os filhos para as aulas presenciais ou se decidirão por atividades online, sem que haja prejuízo ou penalidade aos alunos, durante pandemia do coronavírus.



Segundo o parlamentar ainda existe medo dos responsáveis em colocar a vida das crianças e adolescentes em risco.

O projeto segue para as comissões da Câmara, para depois ser votado em plenário pelos vereadores. Caso seja aprovado, ainda precisa passar pelo crivo do prefeito Marquinhos Trad (PSD).

A medida entra em vigor assim que for publicada.



