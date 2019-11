Power Couple "mata" Gugu que “ressuscita” e desmente

Sarah Chaves, com informações do Cena Pop

O perfil do Power Couple Brasil anunciou em seu instagram na madrugada desta segunda-feira (4), a falsa morte do apresentador do programa, Gugu Liberato.

Na publicação o perfil dizia. “Morre, aos 60 anos, o apresentador Gugu Liberato, vítima de um enfarto na noite deste domingo”, disse o texto publicado na conta da rede social. Mais informações vejam (sic) nos noticiários da Record TV durante a semana”, finalizou.

A notícia chocou os internautas, mas muita gente desconfiou da postagem justamente por conta dos erros de concordância usados no texto. “Isso aí tá com cara de ser fake”, escreveu um. “Tá na cara que é coisa de hacker”, disse outro. Uma mulher foi além: “Foi só pra dar susto, algum fdp entrou aí e hackeou o sistema todo só pra gente passar nervoso”, escreveu.

Em pouco tempo, a produção do programa informou que a postagem foi ação de um hacker, e aproveitou para desmentir a informação com outra postagem: “A conta do #PowerCoupleBrasil foi invadida, infelizmente. O Gugu está ótimo! Por enquanto, o reality dos casais não está de volta, mas o Gugu segue no @CantaComigoRecord toda quarta-feira, às 23h. Aqui não tem fake news!”, avisou o perfil.

Em seu twittwe apresentador tranquilizou os fãs:

