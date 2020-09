Pré-candidato na capital, Renato Branco morre em decorrência da Covid-19

Um dos pioneiros em corridas no Estado, profissional de Educação Física e pré-candidato a vereador pelo Solidariedade em Campo Grande, Renato Branco, 50 anos, faleceu na madrugada deste domingo (20), contabilizando mais uma vítima fatal da Covid-19.

Fundador da empresa A4 Sports, ele era conhecido por organizar eventos esportivos e recreativos em Mato Grosso do Sul, como o circuito de corridas de rua Rota das Estações, Taça SBT MS de Futsal e Circuito Sest Senat.

Seu colega de sigla e candidato a prefeitura da capital, Marcelo Miglioli lamentou a morte em suas redes sociais. "Renato deixa seu legado e seu exemplo que hão de nos inspirar nesta campanha e na vida. À família e aos seus muitos amigos, nossos sentimentos", escreveu.

Conforme nota da Fundação de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Renato ficou internado mais de 50 dias.

Segundo informações de amigos próximos, o quadro clínico dele havia melhorado nas últimas semanas, até mesmo com a retirada gradual do respirador mecânico. No entanto devido diabetes ele apresentou complicações nos últimos dias, prejudicando ainda mais seu pulmão.

Amigos organizaram uma despedida em carreata, que acompanhou o veículo com o corpo de Branco até a saída de Campo Grande.

Ele foi levado para sua cidade natal, Osvaldo Cruz-SP, onde nasceu e será enterrado.













