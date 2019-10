Prefeitura convoca candidatos selecionados em concurso de 2016

A Prefeitura convocou através de publicação no Diogrande desta segunda-feira (28), o Edital nº 24/2019 para convocação de candidatos classificados em concursos públicos de 2016. Os convocados devem comparecer no prazo de cinco dias úteis, conforme relação nominal, para recebimento de orientação sobre o processo de nomeação e posse.

Foram convocados: Administrador (seis); Odontólogo PSF 1 (um); Professor – Educação Infantil 3 (três); Professor – Anos Iniciais do Ensino Fundamental 3 (três); Professor – Geografia (6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental) 1 (um); Professor – História (6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental) 1 (um); Professor – Educação Física (Educação Infantil ao 9º Ano do Ensino Fundamental) 1 (um).

A orientação sobre o processo de nomeação e posse ocorrerá de acordo com a data especificada no Quadro do Anexo Único ao Edital 24/2019, na Gerência de Seleção de Recursos Humanos, sito na Avenida Afonso Pena, 3.297 – Centro.

Após esta data e dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da publicação deste Edital, a orientação aos candidatos será realizada na Gerência de Seleção de Recursos Humanos, instalada na Avenida Afonso Pena, 3.297 – Centro. O candidato que não comparecer dentro deste prazo para receber a orientação sobre o processo de nomeação e posse perderá o direito à vaga.

A posse ocorrerá no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data da nomeação.

O ato da posse será efetivado somente com a comprovação de todos os requisitos e condições legais exigidos para provimento do cargo, inclusive a aptidão física e mental e declaração que não incorre em acumulação ilícita de cargos conforme dispositivos constitucionais.

A lista dos convocados e os editais poderão ser conferidos na íntegra na edição nº 5.723 do Diogrande, a partir da página 4, que está disponível no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande.

Deixe seu Comentário

Leia Também