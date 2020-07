Prefeitura da capital anuncia ganhadores da Nota Premiada

A Prefeitura de Campo Grande realizou no último sábado (25) o segundo sorteio da promoção “Nota Premiada Campo Grande”. Este sorteio corresponde às notas fiscais emitidas nos meses de março e abril, que geraram um total de 332,6 mil cupons.

O concurso é para o exercício de 2020 e extração foi feita da Loteria Federal. Confira os ganhadores da Nota Premiada Campo Grande:

1º (R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais)) – 705..-15 – LUCIANA MATOS INADA

2º (R$ 15.000,00 (quinze mil reais)) – 175..-34 – LORIDANI MARTINS

3º (R$ 5.000,00 (cinco mil reais)) – 051..-01 – BRUNO FERNANDEZ

Segundo a Prefeitura, os prêmios sorteados serão entregues aos contemplados, em solenidade pública ou via Live no site da Prefeitura Municipal de Campo Grande, no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da data de realização do sorteio.

Também foram gerados os cupons referentes às notas emitidas nos meses de maio e junho, que já podem ser conferidos no sistema através do endereço notapremiada.campogrande.ms.gov.br.

O próximo sorteio referente a esses cupons poderá ser acompanhado pela extração da loteria federal no próximo sábado, dia 1° de agosto.

O programa objetiva incentivar o cidadão a exigir a nota, estimulando-o a fiscalizar a contribuição dos impostos. Para participar, o contribuinte terá que fazer o cadastro e exigir, todas as vezes que comprar um serviço que incida o ISSQN, o CPF na nota fiscal. Os prêmios são de R$ 50 mil (1º lugar), R$ 15 mil (2º lugar) e R$ 5 mil (3º lugar).

A Promoção da Nota Premiada Campo Grande contempla com premiação em dinheiro àqueles que contratarem serviços consubstanciados em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e), emitida por prestadores de serviços estabelecidos no Município, visando incentivar a emissão do documento fiscal. A Promoção abrange todas as NFS-e emitidas a contar do mês de cadastramento do tomador do serviço no site da plataforma.

As NFS-e canceladas no período de geração de cupons não participarão do sorteio correspondente.

