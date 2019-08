Prefeitura de Dourados não tem previsão para pagamento de salário

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

O servidores municipais de Dourados não têm previsão de receber a segunda parte do salário que a prefeitura parcelou este mês.

A informação foi repassada para representantes sindicais, em reunião realizada nessa sexta-feira (9) com secretários do Executivo.

A prefeitura parcelou a folha salarial neste mês e os servidores só receberam 44% do total dos vencimentos quitados a cada servidor, até o momento. Os funcionários protestaram na prefeitura na manhã de ontem, de acordo com o Dourados News.

Após a repercussão do caso, os representantes sindicais conseguiram uma reunião com a administração municipal. Porém, as notícias não foram boas para o funcionalismo público.

Segundo a presidente do Sindicato dos Agentes de Saúde Comunitários e Endemias de Dourados (Sindrasce), Silvia Salgueiro, a reunião não apresentou nada de concreto aos servidores. “Fomos informados que não há previsão do pagamento dos outros 56% de salário dos servidores e que entrando receita, a prioridade é quitar, mas não se sabe quando”, disse.

Silvia informou que a alegação para tal situação, por parte dos representantes da prefeitura, é de que a arrecadação é insuficiente, pois o Plano de Cargos e Carreiras e Remuneração (PCCR) tem impactado no valor total da folha.

O secretário de Fazenda do município, Paulo César Nogueira Junior, disse que a administração municipal pretende quitar o pagamento dos servidores ainda neste mês. “Não temos data definida. Buscamos quitar os outros 56% ainda em agosto”, disse.

Nogueira Junior alegou que o fatiamento dos salários foi motivado por uma crise financeira profunda na gestão, com apontamento ainda de que os esforços estão concentrados para soluções destes problemas.

Ele falou que o problema financeiro foi herdado de décadas. “Não vem de agora. Estamos com o olhar profundo que o momento exige, trabalhando em prol disso com corte de despesas, equilibrando a receita. Sabemos que nenhum funcionário deve ficar sem receber e estamos buscando resolver isso com propostas concretas”, pontuou.

O Sindicato convocou uma assembleia geral extraordinária para às 14h de segunda-feira (12). Os servidores vão debater a possibilidade de paralisação, greve ou outros atos.

