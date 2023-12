PRF diz que carro de Zé Neto invadiu a pista contrária e causou acidente

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o carro do sertanejo Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, acabou batendo de frente com uma carreta após invadir a pista contrária na noite desta terça-feira (5).

O acidente aconteceu na BR-153, em Fronteira, cidade de Minas Gerais, e o cantor foi resgatado e levado até o Hospital de Base de São José do Rio Preto, em São Paulo, onde ele permanece internado.

O carro do cantor, segundo a PRF, capotou após a colisão. Segundo um boletim médico divulgado nesta quarta-feira (6), o acidente deixou Zé Neto com uma lesão pulmonar.

Ele também sofreu, além da lesão que é caracterizada presença de sangue e edema no pulmão, fraturas em três costelas e corte no braço.

O quadro de saúde do sertanejo é estável, porém devido à gravidade, ele permanecerá internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital, onde ficará em observação médica.

