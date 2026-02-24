Primeiro dia do Delas Day 2026 traz inspiração, aprendizado e conexão entre mulheres de todo o MS

O Delas Day 2026 começou na tarde desta terça-feira (24) no Bosque Expo, em Campo Grande, reunindo mulheres de diversas regiões de Mato Grosso do Sul. O evento, considerado o maior do Estado voltado ao público feminino, foi aberto com apresentação da cantora Carla Coronel e marcou o início de uma programação diversificada, com palestras magnas, painéis, oficinas e espaços de networking.

O encontro oferece acolhimento e praticidade, com área kids, sala de amamentação, praça de alimentação e ambientes voltados à capacitação e ao fortalecimento de negócios liderados por mulheres.

Participantes como Raika Lopes, empreendedora em início de trajetória na área de body piercing. “É o meu primeiro ano no Delas Day e, para mim, está sendo uma oportunidade de abrir a mente. Vim justamente para entender mais sobre marketing, divulgação e gestão, além de ouvir mulheres que já têm trajetória no mercado. Quero aprender com as experiências delas, inclusive com os erros, para não cometer os mesmos no meu negócio. Também busco orientação para me formalizar e estruturar tudo da forma certa desde o início”, declarou.

Para Luciana Fernandes Braga dos Santos, que trabalha com serviços administrativos, o evento proporcina aprendizado, networking e formalização de negócios. “Sou empreendedora na área de terceirização de serviços administrativos e vim ao Delas Day em busca de conhecimento, atualização e, principalmente, para ampliar minha rede de parcerias. Eventos como esse são fundamentais para fortalecer conexões e desenvolver ainda mais o nosso trabalho”, pontuou.

Palestras e programação

Entre os destaques do primeiro dia estão:

Pollyana Félix: “O poder da confiança na comunicação e nas vendas”

Marcos Piangers: “Relações familiares e propósito”

Natalia Beauty: “Por mais mulheres empreendedoras”

No segundo dia, 25 de fevereiro, participam:

Giovanna Antonelli: “O Poder da Narrativa” (17h)

Pequena Lô: “Adaptabilidade como estratégia de sucesso” (18h15)

Hortência Marcari: “Lições de uma vida: atitudes e estratégia de uma campeã”

O Delas Day também traz painéis sobre liderança feminina na política, experiências de empreendedoras e salas de capacitação sobre gestão financeira, tecnologia, autoestima, segurança pessoal e internacionalização de negócios.

Com o mote “Nossa identidade, nossa força”, o evento reforça a valorização de trajetórias femininas, amplia oportunidades e fortalece o protagonismo da mulher em Mato Grosso do Sul.

