Procon encontra alimentos vencidos no Assaí atacadista

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), divulgou na quarta-feira (31), irregularidades encontradas nos produtos da rede atacadista Assaí, que fica na avenida Consul Assaf Trad, após análise do setor jurídico do órgão estadual, o descaso poderá culminar em multa à organização comercial.

Durante a ação do Procon foram flagrados produtos com prazo de validade vencido, embalagens amassadas ou violadas ou armazenados de forma irregular. No caso de produtos impróprios ao consumo por estarem com embalagem violada, há que se destacar a presença de 20 quilos de linguiça mista, pacotes de pão de queijo, granola, bandejas de bacalhau totalizando aproximadamente quatro quilos, potes de maionese e manteiga.

Com validade expirada, foram flagradas unidades de corantes alimentícios, extrato de tomate, queijo petit suisse, lasanhas diversas, caldos e iogurtes entre outros. Vários itens estavam com embalagens amassadas o que, também, representa riscos à saúde, se consumidos. Entre estes, compostos lácteos, leite em pó, flocos de cereais e purê de tomate.

O superintendente do Procon Estadual Marcelo Salomão, disse que a rede já foi autuada e está no prazo para apresentar a defesa, “caso eles não apresentem defesa, se tornam réu, quando é aplicada a sanção administrativa”, explica.

Para denúncias de irregularidades estão disponíveis o telefone 151, o aplicativo “fale conosco” do Site do Procon, e se preferir, no número 67 99158 0088 para watsapp, liberado para contatos.

