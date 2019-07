Procon/MS lança análise de preço para presentes do dia dos pais

Sarah Chaves, com informações da assessoria

É nas marcas de relógios onde foi encontrada a maior diferença de valores entre as opções de presentes, podendo chegar a 112,19% de diferença. Foram avaliadas doze marcas em quatro locais diferentes.

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS),divulgou nesta sexta-feira (26), um levantamento de pesquisa de itens para presente no dia dos pais, foram pesquisados 68 produtos nas lojas da capital e foi encontrada variação de 112,19% de um local para o outro.

