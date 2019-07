Procon-MS apreende produtos vencidos no Walmart

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

O supermercado Walmart foi autuado após a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) encontrar vários produtos impróprios para consumo com prazo de validade vencido durante fiscalização.

Os fiscais encontraram 217 produtos de diferentes marcas impróprios para o consumo, mas que estavam expostos e disponíveis para a venda no estabelecimento.

Os produtos estavam com prazo de validade vencida, sem informações sobre prazo ou a procedência, com as embalagens visivelmente danificadas, além de produtos deteriorados.

Entre os produtos estavam pacotes de hambúrguer, pizza congelada, garrafas de refrigerante, garrafas de cerveja de trigo importada, iogurtes, pacotes de preparado sólido, pacotes de biscoitos, pacotes de cupim temperado bovino, pão de forma, presunto fatiado, pacotes de pão de queijo congelado, cereais, pacotes de macarrão instantâneo, leite em pó e latas de formula infantil a base de soja, latas de formula infantil, doce de leite, latas de tomate sem pele, pêssegos em conserva, latas de figo, cereais para alimentação infantil, abacaxi em calda, pacote de frango, amendoim e azeitonas.

Todos os produtos foram descartados na presença da equipe do Procon Estadual e de funcionários do estabelecimento.

O superintendente do Procon-MS, Marcelo Salomão acompanhou a ação de fiscalização. “É importante que o consumidor fique atento ao prazo de validade dos produtos. Caso encontre produtos vencidos, é importante que faça a denúncia no Procon. Toda reclamação será verificada e, havendo procedência, a fiscalização se dirigirá ao local, e serão tomadas as medidas necessárias”, explicou.

Na ocasião foi preenchido auto de infração entregue ao responsável pelo supermercado que terá prazo para defesa.

