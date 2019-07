Procon encontra alimentos vencidos em conveniência da capital

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Durante uma ação da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), foi encontrado diversos produtos impróprios para consumo e vencidos na última quarta-feira (17), em uma conveniência de um posto de combustível na rua 14 de Julho, no bairro São Francisco em Campo Grande. O alvará da Delegacia Especializada de Ordem Pública (Deops) do estabelecimento estava vencido.

Os fiscais do Procon encontraram cerca de 71 itens de 21 produtos diferentes impróprios para o consumo, mas expostos à venda na unidade comercial, os produtos estavam com validade vencida e sem informações sobre prazo ou procedência.

Entre os produtos encontrados com prazo de validade expirado estão garrafas de cerveja, refrigerantes, chocolates, salgadinhos, macarrão instantâneo e pacotes de pele suína.

Todos os produtos foram descartados na presença da equipe do Procon Estadual e de funcionários do estabelecimento, na ocasião foi preenchido auto de infração entregue ao responsável pelo estabelecimento, que terá prazo para defesa.

Todo consumidor que se sentir prejudicado em sua relação de consumo deve procurar seus direitos. Para tanto, estão disponíveis o telefone 151, e agora, um número (9 9158 0088) para WhatsApp.

Acesse o lik do site

Deixe seu Comentário

Leia Também