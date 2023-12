Alexandre Lacerda, do MP, vai à posse de Gerson Claro no governo

Na manhã de ontem, terça-feira (26), o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda, acompanhado do Procurador-Geral Adjunto de Justiça Legislativo, Romão Avila Milhan Junior, participou do ato de assinatura de transição que formalizou a autorização para o deputado Gerson Claro assumir interinamente o cargo de governador do Estado de Mato Grosso do Sul. A transição se dá em substituição temporária ao governador Eduardo Riedel.

Publicação do Diário Oficial do Legislativo n. 28/2023, em 8 de dezembro/2023, autoriza o governador Eduardo Ridel a se licenciar de suas funções para um recesso de 26 de dezembro de 2023 a 14 de janeiro de 2024, com permissão para se ausentar do Estado e, potencialmente, do País.

Durante o período de ausência do governador, a chefia do Poder Executivo será exercida por Gerson Claro, no período de 26 de dezembro de 2023 a 1° de janeiro de 2024, pois o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, também está ausente do Estado. Já no período de 2 a 14 de janeiro de 2024, o vice-governador vai assumir a função de governador em exercício.

(*) Com informações do MPMS

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também