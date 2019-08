Projeto habitacional do MS ganha Prêmio Selo de Mérito 2019

O Prêmio Selo Mérito 2019 elegeu o Projeto Substituição de Moradia Precária desenvolvido pela Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab/MS) como vencedor na categoria “Projetos, planos e programas voltados para a produção ou gestão de habitação de interessa social”.

A premiação é dada pela Associação Brasileira Cohabs e Agentes Públicos de Habitação (ABC). Inovador no estado, o projeto é uma alternativa que pode ser replicado em todos os municípios do país, devido ao seu baixo custo, o beneficiário participa com seu lote e em alguns casos com mão de obra e o município contribuiu com a construção ou assistência técnica.

Em Mato Grosso do Sul, 133 famílias de baixa renda em situação de vulnerabilidade foram beneficiadas com uma moradia por meio do projeto e mais 463 unidades habitacionais estão em execução.

O projeto é realizado através de convênio com os municípios, onde os recursos são repassados e o município licita o material de construção. O prazo previsto para a execução da obra é de 24 meses após o contrato de fornecimento de material de construção.

Em Campo Grande, 192 unidades estão sendo construídas pelos próprios moradores que foram retirados da favela Cidade de Deus para o bairro Bom Retiro. Cada um passou por capacitação oferecida pela Fundação Social do Trabalho (Funsat). Durante um ano, tempo do curso, cada participante recebe um salário mínimo e cesta básica da Prefeitura.

Em Nova Andradina o projeto beneficiou nove famílias que também viviam em situação precária e além das casas, os moradores foram presenteados com móveis novos para a nova moradia.

