Queimadas em Mato Grosso do Sul caem mais de 90% no Pantanal

O monitoramento do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) mostra uma redução das queimadas no estado entre 1º de janeiro e 30 de setembro. No Pantanal, a área queimada recuou 96,3%, com a destruição caindo de 1,55 milhão de hectares em 2024 para 57,05 mil hectares em 2025.

Já Cerrado, a queda foi de 77,4% em relação ao mesmo período de 2024, passando de 201,6 mil hectares para 45,4 mil hectares.

O relatório também aponta diminuição nos focos de calor detectados pelos satélites: no Cerrado, a queda foi de 72,4%, e no Pantanal, de 97,3%. A atuação de 1.050 bombeiros e militares desde o início do ano, somada às ações preventivas, é destacada como fator essencial para os resultados.

Nas áreas protegidas, o recuo também foi expressivo. As Unidades de Conservação (Cerrado e Pantanal) tiveram redução de 86,7% na área queimada, enquanto as Terras Indígenas registraram queda de 93,5%. Já a região da RPPN Acurizal e adjacências, no Pantanal, praticamente zerou o fogo, com queda de 98,9%.

Apesar da melhora, os dados meteorológicos indicam que o risco segue elevado. Entre os dias 2 e 6 de outubro, a previsão é de altas temperaturas, chegando a 40°C, baixa umidade relativa do ar e ventos moderados, condições que favorecem a propagação de incêndios.



Conforme o Corpo de Bombeiros "A previsão da probabilidade de fogo para o trimestre Setembro-Outubro-Novembro de 2025 observa-se que a maior parte encontra-se no nível de alerta de 'Atenção'.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também