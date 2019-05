Recuperação de rodovias estaduais e conclusão de obras são metas da Seinfra

A melhoria da trafegabilidade nas vias de acesso aos principais corredores de produção de Mato Grosso do Sul, estão entre as metas da Secretaria de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso do Sul (Seinfra), que tem priorizado a recuperação e pavimentação das rodovias estaduais, construção de pontes de concreto e conclusão de obras firmadas em parceria com as prefeituras.



Conforme o vice-governador e secretário de Estado de Infraestrutura, Murilo Zauith, o trabalho de mapeamento de rodovias estratégicas efetuado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) para pavimentação, manutenção e cascalhamento são essenciais.



“O produtor precisa que o estado seja seu parceiro para que ele tenha estradas para escoar sua produção. E é justamente este trabalho que estamos fazendo com algumas frentes de fronteiras agrícolas – não somente mantendo-as em boas condições de tráfego, mas com projetos de asfaltamento e de substituição de pontes de madeira por concreto”, destaca Zauith.



Segundo a Agesul, atualmente, dos 145 contratos em fase de execução, 16 se referem às obras de implantação e pavimentação de estradas, 34 são de manutenção de estradas de cascalho e pontes de madeira e quatro contratos são de construção de pontes de concreto.



Dentre as obras de pavimentação asfáltica em andamento destaca-se a MS-258, em Sidrolândia, a MS-450, em Dois Irmãos do Buriti e Aquidauana – trecho Palmeiras, Piraputanga e Camisão, classificada como Estrada Ecológica – e o acesso à cooperativa ADM em Maracaju, além da pavimentação, manutenção e cascalhamento de importantes rodovias de acesso à região pantaneira (MS-184 e MS-228).



“Estamos repetindo a forma como o Reinaldo conduziu seu primeiro mandato, trabalhando em parceria com as prefeituras e com a presença do Estado em cada obra do interior. Este ano pretendemos honrar os compromissos feitos, as obras que foram iniciadas e as que ainda não se iniciaram mas que foram prometidas aos prefeitos e demais representantes do município. Este será um ano para se pôr a casa em ordem”, concluiu o secretário de Infraestutura lembrando que a conclusão do Aquário do Pantanal também é uma prioridade da pasta.

