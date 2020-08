Reincidente, e com vacinas vencidas, PetGarden é autuada pelo Procon

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O PetGarden, localizado no bairro Cidade Jardim, na capital, foi autuado na segunda-feira (3), pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), após ser denunciado por consumidores.

De acordo com o Procon, o estabelecimento não possui inscrição atualizada junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul, além de uma série de irregularidades no petshop que já foi até interditado durante fiscalização em abril deste ano.

Entre as constatações da fiscalização de ontem, foram encontrados 70 unidades de itens diversos, tais como sabonetes, colônias e palitos de raspa de couro bovino, sem as informações essenciais para orientar proprietários de pequenos animais nas compras.

O estabelecimento vendia 42 unidades de produtos com validade vencida desde julho de 2018, entre esses, alguns que eram aplicados na própria clínica, estavam impróprios para o consumo.

Ainda foram descartados 24 unidades de metronidazol além de outros medicamentos como é o caso de acetilcisteína (xarope), dióxido de benzoína, maxicon, vacinas, fungicidas, glicose, suplemento vitamínico, produtos para limpeza de orelhas de cães e gatos, biscoitos caninos e alimento completo.

Todos os itens sem condições de comercialização e uso, incluídos também produtos para higiene dos animais, foram destruídos, inutilizados e descartados pela equipe.

