Reitor da UEMS fala sobre rotatividade de cursos e projeto de polos avançados

Em reunião com os vereadores de Coxim nesta quinta-feira (3), no prédio da prefeitura, o novo reitor da UEMS, Laércio Alves de Carvalho, afirmou que vai investir no projeto de rotatividade dos cursos ofertados pela entidade, que tem papel fundamental na formação de estudantes no interior de Mato Grosso do Sul. Segundo ele, se depender da nova gestão, nenhuma unidade terá as atividades encerradas no estado. Levando em conta o papel social da UEMS, ficou acordado que uma audiência pública será realizada na Câmara de Vereadores no dia 28 de outubro.

Durante a reunião, o presidente da câmara, Vladimir Ferreira, disse que o município está preocupado com a universidade. Ao contrário de anos anteriores, a instituição tem hoje menos professores em seu quadro, e a procura pelas opções disponíveis na grade de ensino também diminuiu. Diante do cenário, a reivindicação está relacionada à rotatividade dos cursos.

A ideia é ofertar opções de alta demanda. O foco no mercado da saúde, por exemplo, é uma alternativa, uma vez que a cidade conta com o Hospital Regional, que presta serviços de média complexidade e já realizou procedimentos de alta complexidade. O hospital possui ainda central de hemodiálise que atende toda a região Norte.

Laércio Alves de Carvalho lembrou que a UEMS completou 25 anos em dezembro de 2018 e falou sobre o projeto dos polos avançados da universidade. Segundo ele, está na hora de investir na rotatividade dos cursos ofertados pela instituição. A primeira diretriz destes polos é levar cursos de graduação e pós-graduação para locais onde não há unidade da UEMS, atendendo a demandas específicas.

O novo reitor da universidade comentou que a UEMS tem papel fundamental na formação de alunos no interior do estado, e deixou claro que a unidade de Coxim não será fechada. Afirmou ainda que, se depender da nova gestão, nenhuma unidade terá as atividades encerradas.

O vereador Vladimir Ferreira citou que a participação da comunidade será importante nesse processo de seleção dos cursos. Para isso, ficou decido na reunião que uma audiência pública será realizada na Câmara de Vereadores no dia 28 de outubro.

Para corresponder às expectativas da cidade, o tema também será discutido com as direções da rede estadual e municipal de ensino. O presidente da câmara lembrou que o município apoia constantemente atividades de extensão, pesquisa, entre outros, e frisou que, no que couber à câmara, eles estarão lá para auxiliar.

Nos últimos anos, a Casa realizou duas audiências públicas para tratar exclusivamente da questão do polo de ensino, uma discussão que deve ser contínua.

A reunião desta quinta-feira contou com a participação do vice-prefeito, Edvaldo José Bezerra, da presidente da 9ª subseção Coxim da OAB-MS, Valéria Ferreira de Araújo Oliveira, do procurador-geral do município, Flávio Garcia da Silveira, e de secretários municipais.

