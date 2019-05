Reservatório no Distrito Federal chega a 100% de capacidade

No Distrito Federal, o reservatório de Santa Maria chegou a 100% de sua capacidade neste domingo (19), segundo a Agência Reguladora das Águas, Energia e Saneamento Básico (Adasa).

O reservatório é responsável pelo abastecimento de boa parte da cidade. Segundo a Adasa, em 2017 o reservatório chegou a ter apenas 21,8% da capacidade, momento conhecido como “período de escassez”, que levou a uma crise hídrica que atingiu Brasília fortemente.

A partir daí, o governo do Distrito Federal promoveu campanhas de redução do consumo para lidar com o baixo volume dos reservatórios. Com a campanha, em 2018, o abastecimento atingiu 50% do volume em abril.

Apesar dos bons números da recuperação, a Adasa orienta os moradores a manter as práticas de redução de consumo.

Deixe seu Comentário

Leia Também