SAD fará leilão com lances a partir de R$ 200

Através da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, promoverá leilões de lotes de mobiliários, caminhões e máquinas agrícolas e veículos e sucatas. O edital completo com a descrição de cada lote ofertado, adendos e demais informações pode ser conferido na Edição desta quinta-feira (14) do Diário Oficial do Estado.

O primeiro a ser realizado será no dia 27 de novembro, às 14h, no Auditório do Edifício Atrium Corporate (Sobreloja), localizado na rua Alagoas, 396, sala 1006, 10º Andar no bairro Jardim dos Estados. E contará com 10 lotes de mobiliário, contendo entre os itens, computadores, cadeiras, condicionadores de ar, mesas e armários, consideráveis inservíveis para a administração.

O período de visitação dos lotes é de 18 a 26 de novembro, sendo proibida a visitação no dia de realização do leilão. Os itens que integram os lotes 1 a 9, podem ser conferidos no Depósito Administrativo da SAD, localizado na rua Alexandre Fleming, 1673 na Vila Bandeirantes. Quanto ao lote 10, na rua 13 de maio, 3922 no Centro. Para ambos os locais, o horário de visitação é das 08h às 11h e das 13h30 às 16h.

Para aquisição, é necessário estar cadastrado eletronicamente no site www.vialeiloes.com.br ou presencialmente no dia do leilão.

O segundo realizado acontecerá no dia 28 de novembro, às 14h, no Auditório da Associação Brasileira de Odontologia (ABO), na rua da Liberdade, 836, bairro Monte Líbano. Contará com 44 lotes, contendo entre os itens, 21 caminhões, 08 caminhonetes, 06 motoniveladoras, 01 pá-carregadeira, 03 tratores de esteira, 01 rolo compactador e sucatas.

De acordo com o edital divulgado hoje, o período de visitação dos lotes é de 18 a 27 de novembro, sendo proibida a visitação no dia de realização do leilão. Os itens que integram os 44 lotes, podem ser conferidos na Agesul, Primeira Residência Regional, localizada na BR-262 KM 05. As visitações devem ocorrer de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h.

Já o terceiro ocorrerá no dia 2 de dezembro, às 14h, no Hotel Concord, na avenida Calógeras, 1624, no Centro de Campo Grande. De acordo com a SAD, são 45 lotes contendo entre os itens, 37 veículos, 04 caminhonetes, 02 motos e 02 lotes de sucatas.

Para visitação e vistoria dos lotes, os interessados devem dirigir-se ao Depósito da SAD, entre os dias 18 a 29 de novembro. A unidade está localizada na rua Paracatu esquina com a rua Jaboatão, no bairro Silvia Regina, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h.

E para aquisição dos itens do 2º e 3º leilões, é necessário estar cadastrado eletronicamente no site www.canaldeleiloes.com.br ou presencialmente no dia do leilão.

