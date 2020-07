Salário de servidores públicos estaduais já está disponível para saque

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Já estão disponíveis para saque neste sábado (4) os salários de junho dos servidores estaduais de Mato Grosso do Sul para quem recebe pelo Banco do Brasil, já os correntistas de outros bancos podem sacar o dinheiro no próximo dia útil.

O pagamento dos salários antes do quinto dia útil de cada mês é um alívio aos setores da economia na pandemia de coronavírus, que ocasionou retração na atividade econômica do País e queda na arrecadação de governos.

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), a folha do mês possui 79,4 mil matriculas de servidores – entre ativos e inativos, como aposentados e pensionistas.

