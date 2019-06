Salário dos servidores estará na conta na quarta-feira

Mantendo o pagamento em dia, o salário dos 75 mil servidores ativos, inativos e pensionistas estará disponível para saque na próxima quarta-feira (5).



O governador Reinaldo Azambuja já determinou o pagamento. A folha injeta, aproximadamente, R$ 455 milhões na economia estadual.



Esse valor será depositado na terça-feira (4), ficando disponíveis para os correntistas do Banco do Brasil no dia seguinte.



O pagamento do funcionalismo é prioridade do Governo do Estado, que tomou medidas até impopulares para enfrentar a crise financeira nacional, como a renegociação da Dívida Pública Estadual, instituição de teto de gastos para os poderes, a reforma da Previdência estadual e a redução de 15 para nove secretarias.

