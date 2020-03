Santa Casa realiza 5Âª captaÃ§Ã£o de Ã³rgÃ£o e tecidos em 2020

A Organização de Procura de Órgãos (OPO) da Santa Casa de Campo Grande realizou mais uma captação de órgãos e tecidos, nesta quarta-feira (4), em que foram doados fígado, rins e córneas de uma paciente de 58 anos que evoluiu para morte encefálica.

Na oportunidade, um dos rins doados ficou no hospital e foi implantado em um paciente de 39 anos, de Dourados, que fazia hemodiálise há mais de 10 anos. Com essa doação, a Santa Casa somou 5 transplantes renais com doador falecido em 2020.

O fígado captado foi levado para Brasília – Distrito Federal e contou com o apoio da Força Aérea Brasileira (FAB) para o transporte do órgão e da equipe, um dos rins foi para Goiânia – Goiás através de voo comercial. As córneas permanecem no Banco de Olhos da Santa Casa.

Com a confirmação de morte encefálica, a partir dos exames protocolares, a OPO realiza o acolhimento dos familiares e promove a abordagem de entrevista sobre a doação.

O coordenador de enfermagem da OPO, Rodrigo Gomes, explica que o trabalho da Organização inicia com a detecção de potenciais doadores no Estado, mas que ainda precisa ter mais diálogo entre as famílias sobre a intenção em ser doador. ‘’Muitas alegam o desconhecimento da intenção do ente querido em vida, por isso é de extrema importância manifestar seu interesse em ser doador’’, afirmou.

Em janeiro e fevereiro deste ano, a Santa Casa registrou 18 protocolos de morte encefálica, destes, 11 não puderam ser doadores por conta da recusa familiar.

