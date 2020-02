Homem morre na Santa Casa após ser espancado por idoso de 80 anos

O morador de Coxim, Hélio Santana, 58 anos, morreu na Santa Casa de Campo Grande na segunda-feira (17), após ser espancado pelo idoso, Nicomedes Souza de Moraes, 80 anos, em uma pousada na cidade de Coxim.

De acordo com a polícia, Helio apresentou um corte na testa, vários ferimentos na cabeça e foi constatado traumatismo craniano. A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, encaminhada para o Hospital Regional de Coxim, mas por conta da gravidade, foi transferida para a Santa Casa de Campo Grande, onde morreu horas depois.

Ainda segundo a ocorrência, os piliciais foram acionados até a pousada devido a uma denúncia anônima. Quando chegaram ao local foram recebidos pelo idoso que apresentava cortes na testa e relatou que ele e Hélio teriam bebido juntos momentos antes da briga.

O suspeito disse que a Helio teria dado vários chutes e bateu a cabeça dele em uma mesa causando o corte. No fundo do dormitório a vítima estava caída e apresentava grande sangramento na região da cabeça. Os dois foram socorridos, Nicomedes por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Hélio pelo Corpo de Bombeiros, e foram encaminhados para o Hospital Regional de Coxim.

Porém a equipe médica do Hospital Regional informou que o estado de Hélio era muito grave e que ele seria encaminhado para Campo Grande, em vaga zero.

De acordo com a assessoria da Santa Casa, Hélio deu entrada no hospital às 22h da noite de ontem, em estado gravíssimo devido ao Traumatismo cranioencefálico, com histórico de parada cardiorrespiratória no transporte. No hospital, teve outra parada cardiorrespiratória. A equipe médico tentou salva-lo mas ele não resisitu e veio a óbito às 23h24.

Segundo a polícia, Nicomedes que é evadido do sistema prisional foi levado para a Delegacia Civil de Coxim depois de receber atendimento médico. O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

Deixe seu Comentário

Leia Também