DOF encontra duas caminhonetes abandonadas dentro de lagoa

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Duas caminhonetes foram encontradas submersas numa lagoa em área de difícil acesso em Aquidauana pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF), que participa da Operação Hórus, na madrugada desta terça-feira (18).

Segundo informações do DOF, a Toyota Hilux tem placas verdadeiras do Taquaritinga (SP) e as da SW4, de Colorado (PR) e foram furtadas neste mês.

A equipe foi informada dos dois automóveis abandonados no pântano durante rondas pela região. Os policiais realizaram buscas, porém, nenhum dos condutores foi localizado. Um guincho foi utilizado para rebocar os veículos.

O DOF não informou se avançou nas investigações e descobriu porque os veículos foram furtados, para onde estavam sendo levados e porque foram abandonados.

Deixe seu Comentário

Leia Também