Sem se preocupar com pandemia, prefeito quer 13% de aumento no salÃ¡rio

Mauro Silva, com informações do Rural News

O prefeito de Jardim, Guilherme Monteiro (PSDB), filho do Conselheiro do TCE-MS Marcio Monteiro, aproveitou que o todos estão preocupados com a pandemia do coronavírus que atinge o pais e pediu reajuste de13% em seu salário. Ele encaminhou à Câmara Municipal o projeto de lei na última quinta-feira (26).

Além de pedir reajustem em seu salário, ele pediu reajuste de 5% para o vice, Geraldo Gonçalves (PSDB). O reajuste visa beneficiar também algumas classes de servidores públicos como efetivos, inativos, contratados e comissionados no mesmo percentual de 5%. Agora o Magistério, os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Endemias, que tiveram os reajustes definidos em lei própria, não participam dos aumentos.

Alguns vereadores da base do prefeito são contra o reajuste do chefe do executivo de Jardim. A população jardinense ficou revoltada com esse pedido de aumento e muitos planejam um movimento para impedir a aprovação do reajuste.

Atualmente o prefeito de jardim recebe R$ 23.531,58, caso o reajuste seja aprovado o salário dele vai para R$ 26.595,86

Deixe seu Comentário

Leia Também