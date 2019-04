Siqueira contesta financiamento para beneficiar caminhoneiros

O vereador Vinícius Siqueira, contestou nesta quarta-feira (17) o anúncio do governo federal de criar linha de financiamento para a manutenção de caminhões. Para o parlamentar, a medida limita o investimento em logística.

“A gente sabe que os países mais desenvolvidos investem em transporte ferroviário e hidroviário”, disse o vereador. Siqueira lembrou do subsídio dado pelo ex-presidente Lula para a compra de caminhões e, para ele, foi o fato primordial para o “excesso de caminhões no país”. “Isso fez com que o frete caísse e os caminhoneiros não conseguissem se manter”, destacou.

A solução, segundo o vereador, é o governo federal investir para que os caminhoneiros sejam incentivados a migrarem para outras profissões, inclusive para o empreendedorismo. “Tem caminhoneiro a mais no mercado porque o governo está ‘inflando artificialmente’, então seria interessante que a gente tirasse esse excesso”, optou.

Feito a migração, o vereador sugere que o governo mude o transporte de carga para os meios ferroviário e hidroviário. “Temos que investir no transporte que realmente é barato”, disse ao ressaltar que os meios de transporte ferroviário e hidroviário, no Brasil, estão “sucateados”.

Financiamento aos caminhoneiros

O governo federal anunciou nesta semana a criação de uma linha de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES), de 500 milhões, para a manutenção de caminhões.

