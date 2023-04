"Só o tempo vai dizer", comenta tatuador sobre o tratamento após perder a visão

Se recuperando lentamente após ter soda cáustica jogada no rosto, o tatuador Leandro Coelho, de 31 anos, agora aguarda a chegada de uma membrana para colocar nos olhos e evitar infecções.

Ele perdeu a visão dos dois olhos após ser surpreendido com o líquido corrosivo jogado pela ex-companheira, Sônia Obelar Gregório, de 41 anos, no dia 22 de fevereiro, no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Ao JD1 Notícias, ele relatou que está se recuperando bem, apesar de ainda não ter previsão se um dia voltará a enxergar ou não. “Ainda estamos no andamento do tratamento, a última cirurgia foi mais para não perder o olho, não que minha visão voltou novamente. Os médicos disseram que só o tempo vai dizer se eu vou voltar a enxergar. É preciso ter paciência”.

O caso tem pouco mais de um mês, mas para que o processo de recuperação seja bem sucedido, é preciso que tudo ‘se alinhe’ com a ajuda do tempo.

“Fiz uma nova consulta de novo hoje. Estamos esperando chegar uma membrana de um recém-nascido que está encomendada para chegar no dia 11 ou 12 deste mês. Depois disso passarei por uma nova cirurgia para colocar essa membrana. Ela vai ajudar a evitar inflamações ou infecções, conforme os médicos explicaram”, conta.

A recuperação é lenta, mas apesar de alguns sustos, como o que Leandro passou semana passada ao ser internado as presas para não perder o olho, tem dado alguns resultados positivos. “Mexer com olho é complicado. Dessa última vez não perdi o olho por muita sorte. Pessoal não falava pra mim como tava a situação e entendo que as vezes era pra não me assustar, mas senti meu olho ‘sumindo’ e isso mostra que as coisas mudam de uma hora pra outra, tipo, a gente tá indo pra um lado e daqui a pouco surge outro problema”, finaliza.

O caso – Na noite de 22 de fevereiro, Leandro foi surpreendido pela ex-companheira, Sônia Obelar Gregório, de 41 anos, ao ter soda cáustica jogada no rosto.

Leandro estava chegando em casa quando encontrou a ex-namorada, a qual terminou um relacionamento há 4 meses, ele parou sua motocicleta para conversar e a autora jogou o líquido corrosivo, que estava em uma caneca, no rosto do homem.

O rapaz foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa, onde passou por cirurgia e foi confirmado que a vítima perdeu sua visão.

Deixe seu Comentário

Leia Também