Sofrimento em dobro: Jovem descobre que é "corna" e ainda apanha do namorado

Uma jovem de 18 anos, sofreu em dobro na noite de segunda-feira (26), após flagrar o namorado de 35 anos, na cama com outra e ainda apanhar do agressor na zona Leste de Porto Velho, Rondônia

As informações do boletim policial relatam que a vítima namora com o homem há cinco meses e por isso já tinha a cópia da chave do portão da casa dele. Durante a madrugada por volta das 2h a jovem foi até a casa do namorado e para a surpresa dela o encontrou com outra mulher na cama.

A vítima acabou sendo espancada por ele e expulsa do imóvel após questionar o namorado. A jovem com raiva atirou pedras no carro do autor que estava na frente da residência. O automóvel ficou com alguns amassados e o vidro traseiro quebrado.

A vítima acionou a Polícia Militar e o agressor recebeu voz de prisão, sendo apresentado na Central de Flagrantes.

