Solidariedade: Grupo no Facebook incentiva doações

Para cada item que temos em casa em casa apenas ocupando espaço, tem alguém em algum canto da cidade precisando. Pensando nessa possibilidade de ajudar o próximo, foi criado um grupo Facebook chamado: "Não quero mais, alguém quer ?”

Com 4 mil membros, o grupo criado em 04 de agosto deste ano, ajudou diversas pessoas em menos de 2 meses, no grupo tem de tudo, pessoas oferecendo televisão, geladeira, freezer, cuba de banheiro, livros antigos, roupas infantis, brinquedos, remédios, pneu, garrafas vazias, sobras de reformas e alguns móveis velhos que podem virar outra coisa.E tudo bem se o que você tem a oferecer não está em boas condições ou falta alguma peça, uma das ideias do grupo também é o “DIY”, uma abreviação do inglês para do-it-yourself, faça você mesmo, em português .

“Quando tive a idéia do grupo estava vendo muitos vídeos e livros de DIY na internet, então pensei que boa parte de coisas que podem ser recicladas são mandadas diretamente para o lixo, pois é difícil encontrar alguém que faça reaproveito de material. Com isso pensei no grupo como um local onde você poderia doar pneu, garrafas vazias, sobras de reformas e alguns móveis velhos que poderiam virar outra coisa”, explica Pablo Pacheco, criador do grupo.

Pablo conta que se assustou com a proporção que o grupo tomou, “as pessoas começaram a doar, geladeira, fogão, camas completas, armários de cozinha, carrinho de bebe, chapinhas e outros. Algo que achei muito bom, pois como trabalho há algum tempo com projetos sociais e no meio onde vivo existem também muitos jovens que estão saindo para morar sozinhos muitas pessoas que necessitam de coisas para suas casas estão sendo atingidas diretamente”, relata o servidor público.





O propósito do grupo é de doar tudo aquilo que está ocupando espaço nas casas para alguém que precise ou possa reformar e complementar a renda, sem julgamentos. “A frase em si é algo que eu já usava em grupos de whatsapp quando queria dor algo então "Não quero mais, alguém quer? "É uma forma simples e rápida de doar para alguém sem olhar quem”, explica.



Para colaborar com o próximo ou receber as doações basta ser membro do grupo e seguir uma regrinha simples: Não postar nada de venda somente doações.

