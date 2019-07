Subsecretaria LGBT contrata primeiro homem trans para trabalhar políticas públicas

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Subsecretaria de Políticas Públicas LGBT empossou nesta segunda-feira (8), Luan Henrique da Silva Souza, o primeiro homem trans que vai trabalhar na secretaria em prol da pauta LGBTQ+, com foco na população trans.

Não há nenhum outro estado no país que o governo tenha contratado um homem trans para trabalhar políticas publicas, ou seja, além de MS ser pioneiro na instalação de uma subsecretaria de políticas LGBT, também será o primeiro a ter um homem trans trabalhando nela.

A contratação de Henrique é um pedido antigo do Instituto Brasileiro de Transmasculinidade (Ibrat) de Mato Grosso do Sul, para que um homem trans ocupasse um cargo na secretaria e trouxesse representatividade na sigla T. A contratação foi feita após o envio de currículos por parte do instituto e análise e contratação por parte da secretaria.

Segundo o coordenador do Ibrat, Carlos Eduardo Rodriguêz “Hoje é um dia para comemorarmos por saber que temos um dos nossos representando no estado, isso desperta sonhos e nos faz acreditar que o nosso lugar é onde quisermos estar, que barreiras podem ser transpassadas” , conclui.

