Tony Ramos recebe alta do CTI após segunda cirurgia cerebral

O ator Tony Ramos, internado desde a última quinta-feira (16) para a drenagem de um coágulo no cérebro, deixou o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) e apresenta melhora em seu quadro de saúde, informa boletim do Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro.

O ator passou por dois procedimentos, um na quinta-feira e outro no domingo (19), também para a retirada de um hematoma subdural, este que apareceu após ele apresentar distúrbios de coagulação.

“O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI), continua em evolução no quadro clínico e segue em plena recuperação”, disse a nota do hospital.

