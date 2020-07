Trabalhador morre engasgado com carne após terminar serviço

Edson Cunha, 62 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (3), um dia depois de engasgar com uma carne, em Campo Grande.

De acordo com informações do registro policial, na quarta-feira (1°), por volta das 18h, Edson estava fazendo uma calçada em um estabelecimento com nome de “Bar do Pereira”. O bairro onde esse bar é localizado não é mencionado no boletim.

Ao terminar o serviço, o proprietário do bar assou uma carne para Edson e seu ajudante. Ao tentar comer um pedaço da carne, Edson engasgou e foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.

Ele não resistiu e morreu nesta madrugada. O caso foi registrado na Delegacia de Ponto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, como morte a esclarecer.

