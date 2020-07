Pai e filho morrem em capotamento de carreta na capital

Pai e filho morreram na noite desta quarta-feira (1), em um acidente de transito na BR-163 em Campo Grande. O caminhão onde os dois estavam capotou e eles morreram no local no acidente.

Segundo o registro policial, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para ir até o local de um acidente, chegando lá encontraram uma carreta totalmente capotada com duas pessoas presas na cabine.

A dupla se tratava de pai e filho, Eugenio Zamignan, 56 anos, e seu filho Kevin Wilde Zamignan, 26 anos. Os dois estavam presos nas ferragens e foram encontrados já sem vida.

O caminhão estava carregado com calcário e vinha de Aquidauana, com destino a São Gabriel do Oeste.

Ainda não se sabe os reais motivos do acidente, mas acredita-se que Eugenio tenha passado pelo Anel Rodoviário que liga a saída de Rochedo á BR 163, passando pelos fundos do Bairro Nova Lima, para encurtar o trajeto, rota nunca feita pelo motorista.

O trecho em questão teve suas obras paralisadas antes de completar o trajeto, assim como havia bloqueios de pedras e terra colocados sobre a pista, o que pode ter feito o motorista perder a direção da carreta.

