Trabalhos da Casa da Mulher Brasileira despertam interesse na Áustria

Diante da repercussão positiva dos trabalhos desenvolvidos pela Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande, despertou o interesse da embaixadora da República da Áustria, Irene Guiner-Reiche, na troca de experiências com a equipe.

Acompanhada pela autríaca, Kerstin Schimerl, a embaixadora foi recebida nesta manhã pelo prefeito Marquinhos Trad. “Fizemos questão de conhecer pessoalmente esse trabalho, a fim de buscar modelos exitosos das políticas públicas para a mulher. A Áustria tem interesse desse intercâmbio, como também interesse comercial, principalmente na área da cultura e turismo”, disse Irene.

A primeira-dama também esteve na reunião e falou da satisfação em receber a embaixadora e indicou interesse de uma aproximação na busca de projetos em conjunto. “Estamos felizes com a possibilidade de estreitar a relação entre Campo Grande e a Áustria. A cidade acolhe de portas abertas todos aqueles que desejam somar para trazer crescimento para a nossa cidade”, salientou.

Também participaram da reunião a vice-prefeita, Adriane Lopes, a subsecretária de Políticas para a Mulher, Carla Stephanini, e a coordenadora da Casa da Mulher, Tai Loschi.

Visita

A Casa da Mulher Brasileira completará quatro anos de existência no próximo dia 26 de fevereiro e para celebrar a data a entidade vai promover um encontro com a embaixada da Áustria para trocar experiências. O país tem um serviço de proteção à mulher e à família vítima de violência.

O objetivo é que cada país mostre o que vem fazendo para combater a violência contra a mulher e suas experiências de sucesso.

A embaixadora da Áustria, Irene Guiner-Reiche, fará a visita oficial no dia 25 de fevereiro e no dia 26, data do aniversário da Casa da Mulher Brasileira, haverá o diálogo Campo Grande e Viena.

