Última semana para deixar “tudo ok” com a Energisa e evitar corte

Em uma semana a Energisa voltará a cortar o fornecimento de energia para consumidores que deixarem de pagar as contas ou que já estão inadimplentes, conforme decidiu a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

O corte começa oficialmente no dia 1º de agosto, exceto para os consumidores classificados como Baixa Renda o corte ficará suspenso até final de 2020, segundo o Decreto Legislativo nº 6/2020, de acordo com a Aneel.

De forma escalonada para consumidores residenciais e serviços e atividades considerados essenciais, também volta a ser permitido o corte no fornecimento por falta de pagamento.

Nesses casos, a distribuidora deve enviar ao consumidor nova notificação sobre existência de pagamentos pendentes, ainda que já tenha encaminhado em período anterior para o mesmo débito. Além disso, é proibido efetuar cortes por falta de pagamento às sextas, aos sábados, domingos, feriados e dias que antecedem feriados.

Continuarão não podendo ter a energia cortada por falta de pagamento os consumidores de baixa renda, as unidades onde more pessoa que dependa de equipamentos elétricos essenciais à preservação da vida, as unidades que deixaram de receber a fatura impressa sem autorização do consumidor e aqueles em locais sem postos de arrecadação em funcionamento como bancos e lotéricas, por exemplo ou nos quais a circulação de pessoas seja restringida por ato do poder público.

