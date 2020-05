Unimed distribui mais de 9 mil máscaras à clientes e colaboradores

A Unimed Campo Grande, aderindo à orientação dos órgãos da saúde, passou a distribuir máscaras de TNT aos beneficiários que buscam atendimento e chegam nas recepções da sede e hospital sem a proteção.

Serão mais de 9 mil máscaras, distribuídas para fortalecer as medidas de enfrentamento implantadas pela cooperativa médica desde o início da pandemia de coronavírus, a fim de evitar o aumento da doença, entre os clientes, e colaboradores que prestam atendimento e as outras pessoas nos locais.

A cooperativa já havia feito outras ações nesse sentido, distribuindo máscaras para colaboradores que estão trabalhando presencialmente, clientes empresariais que atuam diretamente em linhas de frente e dispõem de maior fluxo de atendimento ao público e para seis instituições filantrópicas da Capital que atendem famílias em situação de vulnerabilidade.

A Unimed Campo Grande já implantou uma série de medidas com o intuito de preservar a segurança, como a criação da Central de Enfrentamento à Covid-19 (Cecovid), o Canal de Atendimento exclusivo com médicos otorrinolaringologistas. O Pronto Atendimento de Síndrome Respiratória, a suspensão de cirurgias eletivas, mantendo apenas as mais graves e de pacientes oncológicos. O Canal de Apoio ao Colaborador, ampliação do serviço de Psicologia Hospitalar, distribuição de máscaras de tecido para os colaboradores que não estão em home office, entre outras.

