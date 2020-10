Vídeo: Andressa afirma que pedido de divórcio de Gusttavo Lima foi "um choque"

Geral Criança internada na Santa Casa com tumor no cérebro precisa de doações

Suita afirma que agora só resta seguir em frente e cuidar do que é mais valioso para ela, que são os filhos Gabriel e Samuel, de 3 e 2 anos.

“Domingo passado (4) tava tudo bem, a gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar, assim com eu postei aqui pra vocês, quem me acompanha sabe, e na madrugada de domingo pra segunda eu fui acordada, e comunicada, que não dava mais pra gente continuar como um casal. Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo, e sem abertura pra eu poder salvar o nosso casamento", detalhou a modelo

Nos vídeos, ela afirmou que foi "comunicada" por Gusttavo, com quem se casou em 2015, sobre a decisão de terminar o casamento, sem nenhum aviso prévio

Suita afirmou que foi pega de surpresa pelo pedido de divórcio do ex-marido durante uma madrugada, "sem nenhum motivo”

A modelo Andressa Suita usou o Instagram e sua conta no Youtube para se pronunciar sobre o fim de seu casamento com Gusttavo Lima na última semana.

